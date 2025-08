Quem é Jean Lima, presidente da EBC que pediu demissão do cargo no governo Lula?

Doutor em Histórica Econômica pela Universidade de São Paulo (USP), Lima pesquisou escravidão urbana e formação da classe operária no Brasil. Antes, cursou mestrado em História Social e fez graduação em História na Universidade de Brasília (UnB), da cidade em que nasceu.

O historiador Jean Lima, que pediu demissão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) nesta segunda-feira, já atuou em diversos órgãos da administração pública do Distrito Federal. Ele deixou seu cargo - que ocupava desde outubro de 2023 - comunicando a decisão em uma carta endereçada ao ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira.

No começo da carreira, Jean Lima atuou como professor universitário na UnB e em faculdades particulares. Ele ministrou aulas de Metodologia da História, História Contemporânea, História do Brasil e Formação Econômica do Brasil.

Na administração pública, foi presidente da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan) e do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF). Ele também trabalhou como assessor especial na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência durante o governo de Dilma Rousseff (PT).

Lima ainda desempenhou outros cargos públicos na capital do País, como coordenador adjunto de Articulação Intergovernamental, coordenador executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e secretário-adjunto na Secretaria de Governo do DF.

Em outubro de 2023, Lima era diretor-geral da EBC e foi promovido a presidente interino após a saída de Hélio Doyle do cargo. O jornalista, que dirigia a empresa pública, foi demitido após chamar de "idiotas" os apoiadores de Israel. À época, o governo Lula mantinha neutralidade no conflito da nação do Oriente Médio. A permanência de Lima no cargo só se tornou definitiva em dezembro de 2023.