Fernandes debocha de Moraes: 'Democracia afundando que nem a tecla do caps lock'

"A democracia brasileira afundando que nem a tecla do caps lock", escreveu o deputado federal André Fernandes (PL) nesta segunda-feira, 4, ao compartilhar captura de tela de parte da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL).

No trecho, as palavras de Moraes estão escritas com letras maiúsculas, digitalmente o recurso é aplicado com a tecla Caps Lock.