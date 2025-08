Bloqueio de salário e recolhimento noturno: veja medidas impostas por Moraes a Marcos do Val

As medidas incluem uso de tornozeleira eletrônica com recolhimento domiciliar noturno, cancelamento de seu passaporte diplomático e bloqueio de suas contas bancárias, cartões e chaves Pix.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu impor diversas medidas cautelares ao senador Marcos do Val (Podemos-ES) após considerar que ele descumpriu suas determinações anteriores e viajou aos Estados Unidos sem autorização da Corte.

Moraes ainda proibiu o senador de usar redes sociais, mesmo por intermédio de terceiros. Moraes também determinou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o bloqueio do pagamento de salários e verbas de gabinete de Marcos do Val.

A Polícia Federal (PF) cumpriu a aplicação das medidas cautelares na manhã desta segunda-feira, 4, quando Marcos do Val desembarcou em Brasília. Ele era aguardado no aeroporto por uma equipe da PF, que levou o parlamentar para a instalação da tornozeleira eletrônica.

"Efetivamente, a decretação do bloqueio de contas bancárias do investigado, bem como de seus bens móveis e imóveis, mostra-se necessária diante da continuidade de suas condutas ilícitas. A manutenção do livre acesso aos recursos financeiros possibilita que o investigado continue se beneficiando economicamente de sua prática delitiva, razão pela qual o bloqueio revela-se medida cautelar adequada e proporcional para assegurar a efetividade da investigação ora em curso", escreveu o ministro em sua decisão.

Em nota, a defesa de Marcos do Val negou irregularidades e afirmou que a decisão de Moraes "ultrapassa a razoabilidade".