AO VIVO: Aliados de Bolsonaro fazem atos pelo País contra Lula e Moraes; efeitos da Lei Magnitsky

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 4, repercute os atos realizados no país nesse domingo, 3, por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com o mote "Reaja, Brasil", a manifestação em para São Paulo ocorreu na Avenida Paulista, além de outras cidades como Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém.