'Temos de dar todo o apoio ao governo Lula, o maior patrimônio do PT', diz presidente da sigla

Durante seu discurso no 17º Encontro Nacional do PT, Silva fez críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e listou uma série de posicionamentos que, em sua visão, o partido deve tomar nos próximos anos.

O presidente eleito do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, disse que é preciso "dar todo o apoio ao governo Lula" e que a reeleição do atual governo é mais um passo para derrotar o fascismo no País.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Edinho Silva disse que será preciso ter coragem para enfrentar o debate da segurança pública e formular agenda de transição energética, além de ter programa para a exploração de petróleo na Margem Equatorial e o desenvolvimento para a Amazônia Legal, por um modelo que harmonize com a preservação ambiental.

Outro ponto dito pelo presidente do PT é que será necessário endereçar o debate sobre a exploração das chamadas terras raras. Para Edinho, é o interesse dos Estados Unidos nestes recursos que motivou as ações recentes dos Estados Unidos contra o Brasil. "Esse é o motivo da maior violência diplomática que nós sofremos no último período. Eles querem ter controle sobre a exploração das terras raras", afirmou.

Outros pontos mencionados foram a universalização da educação infantil, o programa de reindustrialização do governo, os mecanismos de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e o debate sobre a escala de trabalho por seis dias da semana, com apenas um dia de descanso.

Reforma Política