Em encontro do PT, Lula defende que partido busque maior quantidade de cadeiras no Congresso

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu neste domingo, 3, que nas próximas eleições o Partido dos Trabalhadores (PT) busque uma quantidade maior de cadeiras no Congresso Nacional, e falou sobre a importância de ter uma maioria sólida no Legislativo. "Se depender só de nós ou de quem nos apoia, não aprovamos nada no Congresso. Quando mando uma MP Medida Provisória, mando sabendo o número de votos que tenho", afirmou Lula durante o 17º Encontro Nacional do PT.

Em seu discurso, Lula afirmou que nas últimas eleições o PT elegeu apenas 70 dos 513 deputados. "É muita diferença. Se o PT fosse tão bom quanto achamos que somos, teríamos eleito ao menos 140 em 2022."