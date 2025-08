Advogado acusado de comprar sentenças no TJ do MA atirou celular do 10º andar quando PF chegou

O advogado Carlos José Luna dos Santos Pinheiro, acusado de ligação com organização criminosa formada por quatro desembargadores e dois juízes de primeira instância do Tribunal de Justiça do Maranhão, tentou destruir provas sobre compra de sentenças na Corte. Segundo a Operação 18 Minutos, que investiga o esquema, acuado pela chegada da Polícia Federal, Luna arremessou seu celular pela janela do apartamento no 10.º andar do prédio onde reside em São Luís.

O Estadão busca contato com Carlos Luna e outros advogados sob suspeita e deixou está aberto para manifestação. A reportagem pediu manifestação do Tribunal de Justiça do Maranhão, que não respondeu até o fechamento deste texto.