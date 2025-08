Alcione critica Trump por tarifaço e diz que fará 'macumbinha' para presidente dos EUA

A declaração foi feita durante a participação da cantora do programa "É de Casa", neste sábado, 2

Durante participação no programa É de Casa, da TV Globo, neste sábado, 2, a cantora Alcione, de 77 anos, mandou um recado para o presidente americano Donald Trump . Admiradora do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a cantora disse que ele precisa "deixar o Brasil em paz".

Na quarta-feira passada, 30, o presidente dos Estados Unidos assinou o decreto que implementa uma tarifa adicional de 40% sobre as importações vindas do Brasil, elevando o valor total da sobretaxa para 50% — somado aos 10% anunciados no mês de abril.

O texto do decreto cita o nome do ex-presidente e réu no STF Jair Bolsonaro (PL) e diz que o político sofre perseguição por parte da Justiça Brasileira.

Veja o vídeo: