PT faz evento com a presença de Lula para discutir estratégias e alianças para eleições

O Partido dos Trabalhadores (PT) se reúne desta sexta-feira, 1º, até domingo, dia 3, em Brasília, para discutir a conjuntura nacional e internacional da sigla, organização partidária e a tática eleitoral e política de alianças para as eleições de 2026. O último dia do evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a posse oficial do novo presidente do PT, Edinho Silva.

O partido pretende discutir e definir diretrizes e estratégias para temas como economia, industrialização e desenvolvimento do Brasil, além de mudanças no mundo do trabalho e urgências climáticas e desafios da comunicação popular.