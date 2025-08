Marido de Zambelli, Aginaldo tem bens bloqueados em inquérito no STF e reage: 'Decisão arbitrária'

Ao O POVO, Aginaldo confirmou o bloqueio dos bens e que não foi intimado pela Justiça sobre a inclusão de seu nome no inquérito. Caso ocorre em meio à prisão de Carla Zambelli, que está presa na Itália

Procurado pelo O POVO , Aginaldo disse que seu advogado já está tratando do caso. "Isso não tem fundamento nenhum, basta investigar ou procurar em qualquer rede social minha ou de qualquer outra pessoa, ou meios de comunicação, alguma publicação que se relacione a fake news".

O marido da deputada federal Carla Zambelli (PL) , Antônio Aginaldo de Oliveira, conhecido como Coronel Aginaldo (PL) , ex-secretário da Segurança de Caucaia, foi incluído no Inquérito das Fake News do Supremo Tribunal Federal (STF). Para o ex-secretário, a decisão é "arbitrária" e sem fundamento.

Zambelli estava há quase dois meses como foragida da Justiça. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu a extradição da Itália e determinou a prisão preventiva, além de bloqueio de bens e o pedido de inclusão de Zambelli nome na lista da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

A decisão judicial ocorre em meio à prisão de sua esposa, Carla Zambelli, que está detida na Itália e aguarda uma decisão sobre eventual extradição para o Brasil. A deputada foi condenada pelo STF a dez anos de prisão por invasão aos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Aginaldo informou que estava na Itália, onde Zambelli foi presa nesta semana, mas precisou sair para realizar exames médicos e está retornando para o país. Ele confirmou que não está no Brasil.

Ele continua: "Minhas contas foram bloqueadas , sim, numa decisão arbitrária, mas não me causa nenhuma preocupação por eu ter certeza que isso não tem nenhum fundamento, é um desgaste. Eu sequer fui intimado pela Justiça sobre essa informação de que meu nome está nesse inquérito, a única certeza que tenho é que minhas contas estão bloqueadas. É só o que tenho a falar sobre esse assunto", disse, com exclusividade, ao O POVO .

A deputada também responde a um processo criminal no STF pelo episódio em que sacou uma arma de fogo e perseguiu um homem às vésperas do segundo turno das eleições de 2022.



Inquérito das Fake News

O Inquérito das Fake News (INQ 4781) apura a divulgação de notícias fraudulentas, além de falsas comunicações de crimes, denúncias caluniosas, ameaças e demais infrações que foram utilizadas para caluniar, difamar e injuriar o STF e seus integrantes.

O inquérito investiga desinformações feitas por meio de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o objetivo prejudicar a independência do Poder Judiciário e do Estado de Direito.