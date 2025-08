Lula reafirma disposição para conversa após fala de Trump: 'Sempre estivemos abertos ao diálogo'

"Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano", escreveu Lula .

Ao ser indagado sobre o fato de as tarifas não parecerem ter ligação com questões comerciais, o presidente dos EUA disse que "as pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada".

Veja na íntegra publicação de Lula