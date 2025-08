Datafolha: 55% concordam com tornozeleira em Bolsonaro e acham que ele pretendia sair do Brasil

Levantamento do Instituto Datafolha, divulgado nesta sexta-feira, 1º, mostra que 55% dos brasileiros aprovam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de impor medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o uso de tornozeleira eletrônica. O mesmo percentual acredita que Bolsonaro pretendia sair do Brasil antes de ser julgado.

Entre os que apoiam a decisão, 44% dizem concordar totalmente com a medida, enquanto 11% concordam em parte. Já 41% são contrários, com 32% discordando totalmente e 9% discordando em parte. Outros 3% não souberam opinar, e 1% afirmou ser indiferente.