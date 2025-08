Alexandre de Moraes diz que ignorará sanções dos EUA e prosseguirá com julgamento de Bolsonaro

O ministro do Supremo falou publicamente pela primeira vez sobre as sanções econômicas impostas a ele pelo governo Trump

Durante uma sessão no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, Moraes disse que "vai ignorar as sanções" e "continuar trabalhando".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes se manifestou publicamente pela primeira vez, nesta sexta-feira, 1º, sobre as sanções econômicas impostas a ele pelos Estados Unidos. O magistrado disse que irá "ignorar" as medidas e continuará com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe de Estado.

"As ações prosseguirão, o rito processual do STF não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo irá ignorar as sanções praticadas. Este relator irá ignorar as sanções praticadas e continuará trabalhando", enfatizou o ministro.

Os ministros aproveitaram a sessão de retomada dos trabalhos do Judiciário para reagir às sanções do presidente americano Donald Trump. Os desagravos ao ministro, que duraram mais de uma hora, partiram do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, do decano Gilmar Mendes, do procurador-geral da República Paulo Gonet e do advogado-geral da União Jorge Messias.

Ao anunciar as sanções, o governo americano apontou que Moraes teria praticado censura e detenções arbitrárias e acusou uma suposta perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe na Corte. O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, disse que Moraes "tomou para si o papel de juiz e júri numa caça às bruxas ilegal contra os Estados Unidos e cidadãos e empresas brasileiras".

Presidente do Supremo rechaça interferências

A sessão de retorno do das atividades do Judiciário foi aberta com um eloquente discurso de solidariedade a Moraes feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso. O magistrado defendeu as decisões tomadas por seu colega, relator da ação penal do golpe que pode levar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à condenação por atentado à democracia.