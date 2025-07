Zema diz que Eduardo Bolsonaro é 'bem-intencionado', mas critica 'interesse particular'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Acho que ele (Eduardo Bolsonaro) até tem sido bem-intencionado na questão, mas agora nós não podemos colocar os interesses do Brasil abaixo de um interesse particular de quem quer que seja", declarou.

Eduardo, que se autoexilou nos EUA, tem pedido por sanções contra o Brasil e contra autoridades nacionais para favorecer o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na ação penal por golpe de Estado.

Para o governador, a situação de Eduardo se assemelha a dos envolvidos no 8 de Janeiro e endossa o pedido de anistia.

"Eu sou da posição de que nós temos de olhar para o futuro, e não ficar remoendo feridas do passado. Quem começa a carregar sentimentos de culpa, de ressentimento, para de andar para frente", disse. "Eu sou favorável, sim, está dentro do mesmo contexto, do 8 de Janeiro e de outras questões que vêm sendo discutidas."