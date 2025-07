Sanção a Moraes é fruto de má informação sobre a democracia brasileira, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou na manhã desta quinta-feira, 31, que a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é fruto de "má informação" sobre a democracia brasileira. Ele voltou a criticar o esforço de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o Brasil nos EUA.

O governo brasileiro vem reclamando da contaminação política nas tratativas com os EUA para reverter o tarifaço. Conforme relatou ao Broadcast Político, a comitiva de senadores brasileiros nos EUA chegou inclusive a evitar a divulgação de suas agendas com receio de embargo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).