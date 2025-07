Michelle Bolsonaro transfere título de eleitor para Brasília, cotada para o Senado pelo DF

Entre 2023 e 2024, o nome de Michelle foi especulado para concorrer ao Senado tanto pelo Distrito Federal quanto pelo Paraná. Quando o mandato do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) estava ameaçado por uma ação na Justiça Eleitoral, que poderia levar à convocação de uma eleição suplementar, o nome da mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) era cotado para o pleito extra.

Michelle é presidente do PL Mulher, ala feminina do partido de Bolsonaro. O nome de Michelle também é avaliado por institutos de pesquisa para a disputa à Presidência.

Segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado em 9 de junho, Michelle lidera a disputa pelo Senado na capital federal. A ex-primeira-dama tem 42,8% das intenções de voto, à frente do governador Ibaneis Rocha (MDB), com 36,5%, e de Leila Barros (PDT), senadora do DF, com 29,7%.

O instituto realizou 1.522 entrevistas entre os dias 31 de maio e 4 de junho de 2025. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%.