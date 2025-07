Lula sanciona, com 7 vetos, lei que moderniza regras da radiodifusão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, com sete vetos, a lei que moderniza e simplifica as regras da radiodifusão. O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), autoriza a mudança de dono de concessões e permissões, libera as estações de obterem licenciamento para funcionarem e coloca critérios de acessibilidade nas transmissões.

Lula, no entanto, vetou dois trechos sobre características técnicas dos serviços que, segundo o Planalto, incluíam matérias de natureza regulatória que já estão cobertas em normas infralegais. "A alteração comprometeria a flexibilidade regulatória, com impacto negativo sobre a evolução tecnológica do setor de telecomunicações", justificou.