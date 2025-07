Aprovação de Lula é de 50,2% e desaprovação, 49,7%, mostra pesquisa AtlasIntel/Bloomberg

Na pesquisa divulgada em 13 de julho, 49,7% aprovavam Lula e 50,3% desaprovavam. A aprovação de Lula sobe desde maio, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou com as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.

A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em 50,2% e superou a desaprovação (49,7%) pela primeira vez em 2025, aponta pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 31. De acordo com o levantamento, 0,2% não soube responder.

Nesta quarta-feira, 30, Trump oficializou a medida, deixando quase 700 itens de fora do tarifaço. A pesquisa foi realizada entre 25 e 28 de julho, portanto antes da confirmação da taxação pelos EUA.

O presidente brasileiro tem a maior aprovação, no recorte de renda familiar, entre os que ganham acima de R$ 10 mil - 60,2%. A maior desaprovação é entre os que ganham entre R$ 2 mil e R$ 3 mil - 56,4%. Por gênero, Lula é mais aprovado pelas mulheres (56,8%) do que pelos homens (43,4%).

Na abordagem por região, o Nordeste é onde o presidente tem sua maior aprovação: 66,1%. Nas demais regiões, os índices de aprovação de Lula são: 29,7% (Norte), 50,9% (Sudeste), 32,3% (Centro-Oeste) e 40,8% (Sul). Já sua maior desaprovação está na Região Norte, com 70,3%. A segunda região com maior desaprovação é o Centro-Oeste, com 67,6%. No Sul, 58,7% desaprovam Lula, enquanto que no Sudeste o índice é de 48,9% e no Nordeste, de 33,9%.

Imagem positiva de Lula ultrapassa a negativa