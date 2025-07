AO VIVO: Trump pune Moraes com Lei Magnitsky e reduz impacto do tarifaço contra o Brasil; entenda

A decisão de Trump está fundamentada no pedido apresentado pela organização Legal Help 4 You LLC à Justiça Federal da Flórida, solicitando punições aos membros da Suprema Corte brasileira

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 31, repercute a decisão do governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em punir o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nessa quarta-feira, 30, com Lei Magnitsky.



A decisão do governo norte-americano bloqueia as contas bancárias, além de restringir o acesso de Alexandre ao sistema financeiro dos EUA e travar o acesso a eventuais bens que o ministro tenha em solo norte-americano, bem como proibir a sua entrada no país.