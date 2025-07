AO VIVO: Terremoto provoca tsunami na Rússia e no Japão; Zambelli presa; tarifaço de Trump avança

Terremoto provoca tsunami na Rússia e no Japão / Crédito: Reprodução/O POVO News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 30, repercute o terremoto de magnitude 8,8 que provocou um tsunami na Península de Kamtchatka, no leste da Rússia, na manhã de quarta-feira, 30, pelo horário local — noite de terça-feira, 29, no Brasil. O terremoto foi também registrado no Japão e no Havaí. Após o registro do fenômeno, autoridades emitiram alertas para o risco de tsunamis, que ocorreram na Rússia e no Japão.

Na Rússia, um tsunami foi observado na costa de Kamtchatka. Ondas de até 4 metros foram registradas. Já no Japão, Hokkaido registrou um tsunami. A TV estatal japonesa disse que o fenômeno chegou ao norte do país, mas com ondas abaixo de 1 metro. O epicentro do terremto foi no mar, a cerca de 100 quilômetros da costa Kamchatka. A região da Península abriga comunidades, além de formações vulcânicas que são ativas e está sujeita a terremotos e atividade sísmica intensa.

Assista ao vivo Carla Zambelli é presa

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e foragida há dois meses, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi presa na Itália nessa terça-feira, 29. A informação foi confirmada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério da Justiça.

A parlamentar foi condenada pelo STF por articular com um hacker a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de emitir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes.

A Primeira Turma do Supremo estabeleceu pena de dez anos de prisão após julgamento realizado em maio deste ano, em regime inicial fechado. Depois da condenação, em junho, Zambelli fugiu para o exterior.

Tarifaço de Trump avança A poucos dias para a implementação da taxa de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que valerá a partir de 1° de agosto, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, falou na possibilidade de tarifa zero para produtos agrícolas que os americanos não cultivam.

Em meio à aproximação da data em que deve iniciar a cobrança extra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defende diálogo. "Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil. E eu vou fazer aquilo que, no mundo civilizado, a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência de lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de taxar em 50%", disse Lula. A fala ocorreu na manhã dessa segunda-feira, 28, na cerimônia de inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Parque Termelétrico do Açu, em São João da Barra, no norte do estado do Rio de Janeiro.