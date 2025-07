AO VIVO: Moraes dá 10 minutos para militar réu tirar farda; Tarfaço: Lula pede diálogo a Trump

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 29, repercute o interrogatório de réu acusado na trama golpista denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 10 minutos para o militar tirar a farda e vestir-se como civil.

O tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, após determinação do ministro, apareceu com uma camiseta preta para o depoimento. A defesa do militar avisou, pela manhã, que ele é da ativa e, por isso, estava fardado no lugar em que está detido. Ele integra o núcleo 3 da trama golpista.