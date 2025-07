Réu na trama golpista, general diz ter ouvido “monólogo” de Bolsonaro 

Assim como já havia feito em depoimento à Polícia Federal, Teóphilo negou qualquer envolvimento ou sequer proximidade com os demais envolvidos numa trama golpista. Ele disse que a reunião foi “um monólogo”, no qual buscou consolar o ex-presidente.

No texto, Cid diz a Correa que o general “quer fazer, desde que o PR assine”. Para a Procuradoria-Geral da República (PGR), isso mostra que Estevam Teóphilo teria se colocado à disposição para uma eventual tomada de poder, durante a reunião em que esteve no Palácio do Alvorada, em 9 de dezembro de 2022.

O militar foi interrogado como réu do núcleo 3 da trama golpista. Composto por dez réus, o grupo foi acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de praticar ações de campo em prol do golpe e de promover uma campanha para convencer o alto comando das Forças Armadas a aderir ao complô.

O general apontou para o depoimento do general Freire Gomes, comandante do Exército em dezembro de 2022, que disse como testemunha no processo ter ele mesmo ordenado Teóphilo a ir ao encontro do ex-presidente em seu lugar, pois havia sido convocado para uma reunião com Bolsonaro mas se encontrava fora de Brasília na ocasião.

Para a PGR, foi a resistência de Freire Gomes em aderir ao complô um dos principais fatores para o fracasso da tentativa de golpe. Nesse sentido, “jamais o general Freire Gomes ia mandar alguém para conversar com ele [Bolsonaro] que quisesse acirrar os ânimos, ao contrário”, observou Teóphilo.