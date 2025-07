'Pindorecana': Justiça autoriza evento com Safadão e Taty Girl

Ministério Público do Ceará pediu a suspensão da festa em Pindoretama, questionando os R$ 1,6 milhão gastos com atrações, valor considerado desproporcional pelo órgão diante do quadro dos serviços públicos oferecidos à população

"Diante do exposto, concedo o efeito suspensivo ativo, a fim de suspender o cumprimento da decisão liminar exarada pelo juízo a quo, autorizando a realização da 16ª Edição do Festival Internacional da Cana de-Açúcar, a Maior Rapadura do Mundo, denominado “Pindorecana 2024/2025”, decide o juiz relator Francisco Gladyson Pontes.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) derrubou nesta sexta-feira, 25, liminar que suspendia da 16ª edição do Festival Internacional da Cana de-Açúcar, conhecido popularmente como Pindorecana , marcado para ocorrer entre os dias 24 a 27 de julho, em Pindoretama .

Nessa quinta-feira, 24, a Vara Única da Comarca de Pindoretama acatou solicitação do Ministério Público do Ceará (MPCE) pela suspensão imediata do Pindorecana. Contudo, no TJCE, por decisão monocrática, a decisão de primeira instância foi revertida. Com isso, o evento foi mantido.

Entenda o caso

Na ação do MPCE, a Promotoria de Justiça destacou que a Prefeitura gastaria R$ 1,6 milhão com cinco atrações, com inexigibilidade de licitação. Entre as apresentações previstas estão Wesley Safadão, Taty Girl, Forró Real, Gil Mendes e Tito.

O valores citados não levam em conta demais custos estruturais da realização da festa. O montante previsto para as festividades, de acordo com o órgão ministerial, é desproporcional ao se considerar a atual situação dos serviços públicos prestados à população em áreas como saúde e educação.

O MPCE destaca procedimentos em aberto na Promotoria de Justiça de Pindoretama para apurar possíveis irregularidades em estruturas física, hidráulica e elétrica de equipamentos públicos como escolas, creches, hospitais e Unidades Básicas de Saúde do município.