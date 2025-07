O POVO News: Moraes bloqueia contas de Marcos do Val; Trump de olho nos minerais do Brasil

O programa O POVO News desta sexta-feira, 25, apresentado pelo jornalista Marcos Tardin, repercute as principais tensões da política brasileira e internacional. Em destaque, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou mais um recurso do senador Marcos do Val (Podemos) contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a apreensão de seu passaporte.

Ainda durante o programa, Lula volta a acusar Jair Bolsonaro de integrar o plano "Punhal Verde e Amarelo", revelando, segundo ele, a existência de provas concretas sobre o envolvimento do ex-presidente em tentativa de golpe.