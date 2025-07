Pix virou alvo? Tabata viraliza com vídeo onde aponta trama entre Trump, Bolsonaro e big techs

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em cerca de 24 horas no ar, a publicação já chega a 2,5 milhões de visualizações no Instagram, além de mais de 400 mil views no TikTok.

"Querem taxar o seu Pix. Dessa vez é de verdade e, por trás disso, tem uma grande trama em andamento, com políticos e empresas que têm muito a ganhar com ataque à soberania brasileira, mesmo que, no processo, eles coloquem em risco os interesses do povo brasileiro e também do povo americano. E é por isso que a gente precisa entender o que tá acontecendo, quem ganha com isso, quem perde", inicia falando a deputada por São Paulo.

Big Techs incomodadas

Vestindo uma camisa da seleção brasileira sob uma jaqueta de couro, Tabata sugere que a iniciativa visa beneficiar gigantes tecnológicas e financeiras americanas, como Visa, Mastercard, Apple, Google e Meta, que estariam perdendo mercado para o sistema de pagamento instantâneo brasileiro.