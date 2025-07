'Não devo a ninguém minhas eleições, a não ser ao povo desse país', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 24, que deve as eleições que venceu para a Presidência apenas ao "povo brasileiro". Lula também destacou o desempenho eleitoral dele no Vale do Jequitinhonha, que é um reduto petista importante em Minas.

"Eu fui eleito presidente da República por obra de vocês. Eu não devo a ninguém as minhas eleições, a não ser ao povo desse País e, sobretudo, ao Vale no Jequitinhonha. Aqui, a gente nunca perdeu uma eleição", afirmou Lula, em discurso no qual disse que políticas sociais permitem que pobres possam "estudar, fazer mestrado e ser o que quiser".