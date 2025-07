Michelle Bolsonaro diz que ministro Luiz Fux está sendo 'um facho de Lux no STF'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) elogiou a postura do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), por votar contra as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo ministro Alexandre de Moraes. Em seu perfil no Instagram, na terça-feira, 22, Michelle fez um trocadilho com o nome do único ministro a votar contra as determinações: "Fux está sendo um facho de 'lux' no STF?!". A maioria da Primeiro Turma confirmou as restrições.

Fux divergiu da maioria da Primeira Turma do Supremo sobre a decisão de impor restrições, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-presidente. Em cinco páginas, o ministro avaliou que "a decisão pode se revestir de julgamento antecipado" e mencionou restrição à "liberdade de expressão".