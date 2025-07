Lula: 'Vocês vão ter uma surpresa, nesta semana o Brasil vai sair do mapa da fome outra vez'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 24, que o País teria uma surpresa e que "o Brasil vai sair do mapa da fome outra vez" nesta semana.

O discurso se deu durante anúncio de entregas interministeriais nas áreas de educação, igualdade racial, direitos humanos e povos indígenas. A cerimônia ocorreu no município de Minas Novas (MG), no Vale do Jequitinhonha.