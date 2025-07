Ataques a ônibus em São Paulo somam mais de 500 casos; servidor foi preso

A prisão do suspeito pode ser peça fundamental para entender a motivação dos ataques. Na capital paulista, o número de ônibus atingidos ultrapassa as 500 unidades, segundo contagem da SPTrans, empresa responsável pelo serviço. Entretanto, a polícia não confirma os dados, de acordo com a Folha.

São Paulo registrou inúmeros ataques a ônibus nos últimos dias. Algumas possíveis motivações foram levantadas, mas as investigações estão em andamento e ainda não há conclusões . Na terça-feira, 22, um suspeito foi preso e é apontado como autor de pelo menos 17 ataques aos ônibus.

O próprio secretário disse não acreditar nessa versão da história. “Acredito que ele arregimenta outras pessoas para realizar os ataques, mas ainda estamos no início da investigação”, afirmou.

Em coletiva realizada na terça-feira, 22, o secretário-executivo de Segurança Pública do estado, Osvaldo Nico, afirmou que um dos suspeitos presos, Edson Aparecido Campolongo, contou que a motivação para os atos seria “consertar o Brasil”.

No interrogatório, ele teria afirmado que a intenção seria se mobilizar para mudar o país, segundo o delegado Júlio César de Almeida Teixeira, responsável pela investigação que é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo do Campo.

Campolongo alegou motivações políticas. Em suas redes sociais, ele fez publicações criticando o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em outra linha de apuração, a polícia avalia se desafios da internet podem ter motivado os ataques. Esses desafios, com origens nas redes sociais, poderiam ter incitado pessoas a praticar os apedrejamentos.

Foi levantada também uma suposta participação da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) como uma das possibilidades discutidas pelos órgãos de segurança no estado.

Outra linha não descartada nas investigações é a possibilidade de os atos terem motivação na disputa entre empresas sindicais que possam estar insatisfeitas com mudanças em contratos de transportes.

Prisão de suspeito

Edson Aparecido Campolongo, de 68 anos, é apontado como autor de pelo menos 17 atos de vandalismo contra os ônibus em São Paulo. No último 17 de julho, ele teria sido responsável por 16 atentados, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP).

Preso preventivamente, ele é motorista concursado da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) há 30 anos. No último ano tem trabalhado para um chefe de gabinete do mesmo órgão, que está sob o comando da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O irmão dele, identificado como Sérgio Aparecido Campolongo, também teria participado dos ataques. Ele também teve prisão preventiva decretada e teria atuado em pelo menos dois atos de vandalismo.