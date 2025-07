AO VIVO: Bolsonaro à espera da decisão de Moraes; Trump explica "tarifaço" de 50%; caso Epstein

A defesa do ex-presidente se manifestou na terça-feira, 22, e negou que ele tenha descumprido as medidas cautelares que proíbem Bolsonaro de utilizar redes sociais, de forma direta ou indireta

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 24, repercute a espera pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que definirá o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro após uma avaliação se ele descumpriu a série de medidas cautelares.

A defesa do ex-presidente se manifestou na terça-feira, 22, e negou que o ex-presidente tenha descumprido as medidas cautelares que proíbem Bolsonaro de utilizar redes sociais, de forma direta ou indireta.