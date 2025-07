'Querem taxar o seu Pix': Tabata Amaral faz vídeo sobre riscos de medidas de Trump

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) publicou um vídeo nas suas redes sociais nesta terça-feira, 22, sobre os riscos da taxação anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros e a recente abertura de uma investigação sobre o Pix, sistema de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central.

No vídeo, Tabata diz que a inclusão do Pix nas investigações do governo Trump sobre práticas comerciais do Brasil é motivada pelo lobby das grandes bandeiras de cartão de crédito que lucram bilhões com as transações feitas no mercado brasileiro.