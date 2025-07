PT paga R$ 2,3 mi para quitar dívida de 11 anos com João Santana pela campanha de Dilma

O diretório nacional do PT quitou uma dívida antiga com os marqueteiros João Santana e a sócia e esposa dele, Mônica Moura, referente à campanha presidencial de Dilma Rousseff à reeleição em 2014. O pagamento de R$ 2,3 milhões à empresa do casal está detalhado na prestação de contas do partido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O casal e o PT firmaram um acordo em abril deste ano determinando que a sigla faria um pagamento único à Polis Propaganda e Marketing LTDA, empresa dos marqueteiros, no valor de R$ 2,2 milhões e de cerca de R$ 531 mil reais divididos em cinco parcelas a partir da homologação do documento.