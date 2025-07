O POVO News: Moraes prepara decisão sobre Bolsonaro; Flávio pede o impeachment de Moraes

Moraes pode decidir hoje sobre o futuro de Bolsonaro; crise interna no PL e tensões com Trump aquecem o debate político no Brasil

A edição também repercute as declarações do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello , que fez críticas à da Suprema Corte pelo que chamou de "censura" a Bolsonaro.

O programa O POVO News desta quarta-feira, 23, apresentado pelo jornalista Marcos Tardin , traz os principais desdobramentos da cena política brasileira e internacional. Em destaque, o programa repercute a expectativa pela decisão do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu por tentativa de golpe. A deliberação pode ocorrer ainda hoje e promete repercutir entre aliados e opositores do ex-presidente.

Além disso, entre os temas do programa, está o recuo do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro , que desistiu de nomear Eduardo Bolsonaro para um cargo como secretário de estado no governo estadual. Aliados do filho 03 do ex-presidente vinham pressionando o governador, que considerava a ação para ter apoio nas eleições de 2026.

A programação ainda inclui o crescimento da mobilização da oposição, que convocou atos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Moraes, além do mal-estar interno no PL causado pelo uso da bandeira de Trump por Eduardo Bolsonaro.

Com as falas, sem citar diretamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , o país recebeu apoio de outros 40, entre eles do Brics, UE e Canadá.

No cenário internacional, senadores brasileiros se reúnem com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira , antes de sua viagem oficial aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Brasil fez críticas diretas sobre as tarifas impostas pelo governo Trump como forma de ameaça e coerção, além de movimentos que atentam contra a soberania nacional durante Organização Mundial do Comércio nesta quarta-feira, 23.

Também serão abordadas no programa notícias como a redução no número de beneficiários do Bolsa Família, que atinge o menor patamar em três anos, e o início do pagamento do reembolso do INSS, previsto para esta quinta-feira, 24.

O POVO News vai ao ar ao vivo, às 18h, no canal do YouTube do O POVO. Ative o lembrete e acompanhe as análises e bastidores da política com especialistas, repórteres e convidados.