AO VIVO: Bolsonaro nega ter violado ordem de Moraes; Hugo Motta na mira da direita; Trump x Lula

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 23, repercute a manifestação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviada nessa terça-feira, 22, ao Supremo Tribunal Federal (STF), em que nega que o ex-presidente tenha descumprido as medidas cautelares que proíbem Bolsonaro de utilizar redes sociais, de forma direta ou indireta.

Os advogados do ex-presidente pediram, ainda, que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, esclareça o alcance exato da proibição e se as medidas compreendem a concessão de entrevistas que possam ser transmitidas ou transcritas em redes sociais. A manifestação da defesa ocorreu após Moraes pedir esclarecimentos na segunda-feira, 21.

As medidas cautelares foram impostas contra o ex-presidente na última sexta-feira, 18, após decisão de Moraes. Bolsonaro está proibido de manter contato com o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos, além de ter horário fixo para permanecer na residência e o uso de tornozeleira eletrônica.

Eduardo Bolsonaro teve suas contas e chave Pix bloqueadas por Moraes. A medida é mais uma estratégia da investigação contra as ações do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu filho para obter sanções do governo de Donald Trump contra o Brasil.



