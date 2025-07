Programa A Voz do Brasil completa 90 anos no ar nesta terça-feira, 22

Nesta terça-feira, 22 de julho de 2025, celebram-se os 90 anos de "A Voz do Brasil", o programa de rádio mais longevo do país e o segundo mais antigo do mundo em atividade contínua. Criado em 1935, o programa marcou gerações e se tornou uma peça central na história da comunicação pública brasileira.



Com o tradicional anúncio “Em Brasília, 19 horas”, a vinheta de abertura ecoa desde os tempos de Getúlio Vargas até os dias atuais, atravessando ditaduras, redemocratizações e revoluções tecnológicas. Hoje, mesmo com o avanço da internet, podcasts e redes sociais, o programa segue obrigatório em todas as emissoras de rádio do país.