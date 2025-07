Oposição abre comissões na Câmara durante o recesso para defender Bolsonaro de Moraes

Mesmo estando em recesso, duas comissões da Câmara dos Deputados estarão em atividade nesta terça-feira, 22, para fazer a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que acompanhará as sessões. Os colegiados de Segurança Pública e de Relações Exteriores - ambos presididos por parlamentares do PL - farão sessão para votar moções de repúdio a Bolsonaro. Na Comissão de Segurança, o requerimento tem a assinatura de membros do colegiado e é encabeçada pelo líder da oposição, Zucco (PL-RS).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Esta comissão entende como legítimo e necessário manifestar solidariedade formal ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, em respeito ao princípio da presunção de inocência, ao devido processo legal e à proteção dos direitos fundamentais", justificou. Na Comissão de Relações Exteriores, há dois requerimentos: um do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), e outro do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES), vice-líder da oposição. Sóstenes disse que apresentou o requerimento porque Bolsonaro "recuperou o País da tragédia ao longo de 14 anos de gestões petistas. Ele então elenca 16 feitos "faraônicos" do ex-presidente. Ainda há uma indefinição até mesmo por onde seria feita a sessão. O corredor das comissões da Câmara está passando por obras durante essas duas semanas de recesso. A Comissão de Segurança já conseguiu agendar uma sala - já a de Relações Exteriores não definiu uma sala.

Deputados bolsonaristas vieram a Brasília nesta semana mesmo após o início do recesso parlamentar - ocorrido na última sexta-feira, 17, para discutir com o ex-presidente reações ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou medidas restritivas ao ex-presidente. A estratégia inicial consistia em pedir a retomada da atividade legislativa na Câmara e no Senado Federal. O pleito acabou frustrado após Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, decidirem por manter o recesso de duas semanas. Como alternativa, foi pensada essa sessão emergencial nas duas comissões e a formação de comissões para discutir estratégias de comunicação e organizar manifestações.