O POVO News: Moraes pede explicações de Bolsonaro e ex-presidente corre risco de prisão

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, O POVO News desta terça-feira, 22, vai ao ar às 18h trazendo uma análise ao vivo dos principais acontecimentos da política brasileira e internacional. O programa destaca o prazo final concedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestar no inquérito que investiga tentativa de golpe. O limite expira às 21h de hoje. Assista ao programa clicando aqui ou no player abaixo:

Além disso, novas medidas determinadas por Moraes incluem o bloqueio das contas bancárias do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL). O programa também repercute o posicionamento divergente do ministro Luiz Fux, que foi o único a votar contra as sanções impostas ao ex-presidente. Ainda no campo político, o programa traz a informação de que Bolsonaro cancelou sua participação em atos da oposição marcados para ocorrer na Câmara dos Deputados. Em paralelo, líderes aliados buscam alternativas para manter a influência política do ex-presidente. Entre essas manobras está a proposta do deputado federal Evair de Mello (PP-ES), que apresentou projeto para alterar o regimento interno da Câmara e prever que parlamentares executem seus mandatos de forma remota. Outro destaque do dia é a decisão do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Comissão Mista de Orçamento, de proibir reuniões de comissões da Câmara. A medida gerou reação imediata de parlamentares bolsonaristas, que acusam Motta de tentar minar articulações da oposição.