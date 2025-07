Nova lei amplia acesso à cirurgia de reconstrução mamária pelo SUS

Texto estende o direito a todas as mulheres que sofreram mutilações nas mamas, independentemente da causa; procedimento era limitado àquelas submetidas a tratamentos contra o câncer

Com a mudança, o direito à cirurgia reparadora passa a abranger mutilações totais ou parciais nas mamas causadas por qualquer motivo, e não apenas como consequência de tratamentos oncológicos.

Além da cobertura pelo SUS, a nova legislação determina que os planos de saúde privados também deverão incluir o procedimento em sua cobertura assistencial, ampliando o acesso ao procedimento.



Reconstrução mamária no Brasil



De acordo com o Departamento de Informática do SUS (DataSUS), entre 2015 e 2020 foram registrados 171,9 mil procedimentos relacionados à reconstrução mamária no Sistema Único de Saúde. Desses:



115.330 (67%) foram reconstruções com retalhos miocutâneos;

17.927 (10,4%), com implantes mamários;

38.643 (22,5%) corresponderam a cirurgias plásticas de mama não estéticas — categoria que pode incluir procedimentos pós-oncológicos ou decorrentes de outras condições clínicas.

Em 2021, aproximadamente 10 mil cirurgias de reconstrução mamária foram realizadas pelo SUS, considerando tanto os procedimentos imediatos quanto os tardios. O número equivale a apenas 25% a 30% das mulheres submetidas à mastectomia naquele ano, segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

A legislação entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação, ocorrida na última quarta-feira, 17 de julho.