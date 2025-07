AO VIVO: Moraes ameaça prender Bolsonaro caso não explique posts; Eduardo tem contas bloqueadas

Moraes ameaça prender Bolsonaro caso não explique posts; Eduardo tem contas bloqueadas / Crédito: Reprodução/O POVO News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 22, repercute a ameaça de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de prender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caso não explique fotos compartilhadas nas redes sociais. O ministro citou a possibilidade de prisão por quebra das medidas cautelares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fotos do ex-presidente foram divulgados por apoiadores nessa segunda-feira, 21, expondo a tornozeleira eletrônica. Em decisão anterior, Moraes havia determinado que Bolsonaro não participasse de entrevistas ou produzisse conteúdo que pudesse ser divulgado por terceiros nas redes sociais de outra forma. O ministro do STF afirmou que as restrições impostas a Bolsonaro na última sexta-feira, 18, incluem a veiculação de áudios, vídeos e entrevistas do ex-presidente por redes sociais de terceiros. Moraes afirmou que as restrições a Bolsonaro abarcam "transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado [Bolsonaro] se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão". Eduardo Bolsonaro tem contas bloqueadas O programa traz, ainda, a decisão de Alexandre de Moraes, que determinou nessa segunda-feira, 21, o bloqueio das contas bancárias e dos bens do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).



Após a medida, o parlamentar está impedido de fazer transações financeiras, inclusive receber doações em dinheiro, via Pix, realizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai, para bancar a estadia nos Estados Unidos. Segundo o próprio Bolsonaro, cerca de R$ 2 milhões já foram enviados para Eduardo.

O deputado é investigado no STF por incitar o governo norte-americano a adotar medidas contra o governo brasileiro e o STF em decorrência da ação penal da trama golpista, que tem o seu pai, Jair Bolsonaro, como um dos réus.

