1.129 brasileiros deportados dos EUA desembarcaram em Fortaleza neste ano; 30 foram presos

Em nota, a PF informou que, durante a operação de recepção, atuou em diferentes frentes: fiscalização migratória, segurança na área restrita do aeroporto e acolhimento humanitário.

As operações contaram com apoio de órgãos como a Organização Internacional para as Migrações (OIM Brasil); Ministérios dos Direitos Humanos e das Relações Exteriores; Secretaria Estadual dos Direitos Humanos; Defensoria Pública da União e a concessionária Fraport, que administra o aeroporto.

Os 30 deportados presos após o desembarque estavam com difusões vermelhas da Interpol ou com mandados de prisão expedidos pela Justiça brasileira. Após os registros migratórios, foram encaminhados ao Sistema Penitenciário do Estado, onde permanecem à disposição do Judiciário.



Contexto político

A intensificação de restrições de políticas migratórias dos Estados Unidos, desde a posse do presidente Donald Trump, tem refletido no aumento do número de deportações de brasileiros.