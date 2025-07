O POVO News: Moraes determina nova medida contra Bolsonaro; Eduardo busca saída

Moraes determina nova medida contra Bolsonaro; Eduardo busca saída / Crédito: O POVO News

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News desta segunda-feira, 21 de julho, traz como destaque a nova medida do Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ministro Alexandre de Moraes confirmou que o ex-presidente não poderá conceder entrevistas com teor político, mesmo que sejam retransmitidas ou transcritas nas redes sociais. A declaração reforça as medidas cautelares impostas a Bolsonaro, que incluem uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e proibição de uso de redes sociais, além de sinalizar que qualquer tentativa de driblar essas restrições poderá resultar em prisão.

Após a nova operação da Polícia Federal contra Bolsonaro, lideranças do PL, como os parlamentares Sóstenes Cavalcante e Carlos Portinho, convocaram uma reunião de emergência com integrantes da legenda. Bolsonaro foi até a Câmara dos Deputados, por volta das 14h20min, e foi recebido com gritos de "mito" por aliados. Ele se encontrou com deputados e senadores. O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) puxou a oração do Pai Nossa, feita pelos presentes, e em seguida o ex-presidente foi para reunião do PL. A programação também repercute a nova pesquisa Genial/Quaest, que mostra que 51% dos brasileiros desaprovam o Congresso Nacional. O dado reflete uma percepção crescente de insatisfação popular com o Legislativo, cujas decisões recentes, como os vetos e votações polêmicas, têm gerado críticas em diferentes espectros ideológicos.