Nove ex-ministros da Justiça repudiam Trump e 'intervenção abusiva' no STF

A sanção da Casa Branca aos ministros do STF e também ao procurador-geral Paulo Gonet - extensiva a familiares - foi imposta na sexta, 18, depois que Alexandre de Moraes, ministro do STF relator da ação do golpe, mandou colocar Bolsonaro sob severo regime de vigilância, via monitoramento com tornozeleira eletrônica, proibição de sair de casa à noite e nos fins de semana e obrigação de manter distância de qualquer representação diplomática.

"Se não bastasse a intromissão em julgamento, no qual se assegura a ampla defesa e o contraditório, o governo norte-americano promoveu perseguição a oito ministros do STF, cassando seus vistos, cassação extensiva aos seus parentes", diz o manifesto dos ex-ministros da Justiça.

Eles declaram 'repúdio a esta intervenção abusiva' e solidariedade ao STF e aos seus ministros, 'vítimas de indevida coação que visa constrangê-los na sua liberdade de decisão e a retaliar a coragem e a independência de contratriar interesses de grandes empresas norte-americanas'.

Na avaliação dos ex-ministros da Justiça, 'seria apenas risível esta pretensão de Trump e dos Estados Unidos de interferir no julgamento, submetido ao devido processo legal, sendo que réus agentes políticos e um ex-presidente, que agiram contra a democracia, se não se revelasse uma afronta inadmissível à nossa soberania, bem fruto do transtorno delirante do atual governo norte-americano'.