Em carta a ministros do STF, Celso de Mello diz que Trump e bolsonaristas são 'indignos'

O ex-ministro não cita o nome de bolsonaristas, a quem definiu como 'quislings' - traidores -, mas faz referência indireta à atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente que mora nos EUA e tem participação decisiva na ofensiva americana a ministros do STF.

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro aposentado Celso de Mello, manifestou solidariedade aos oito colegas da Corte sancionados pelo governo Trump com a suspensão do visto americano. Em carta enviada aos ministros, nesta segunda, 21, Celso de Mello condena o ato do governo dos EUA ('extremamente arbitrário'). "Associado a bolsonaristas e 'big techs', buscam desestruturar o sistema de governo brasileiro", afirma.

Celso de Mello compara os 'seguidores de Bolsonaro' ao primeiro-ministro da Noruega durante a ocupação nazista, Vidkun Quisling. "Seu nome tornou-se sinônimo de traidor, pelo comportamento desleal e desonroso com que vilipendiou sua pátria! Com a derrota militar do Terceiro Reich alemão, foi julgado, condenado e executado pelos patriotas noruegueses!", destaca.

Na sexta-feira, 19, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rúbio, anunciou que iria retaliar com a suspensão do visto americano o ministro Alexandre de Moraes e 'seus aliados no STF' pelo cerco a Bolsonaro, agora com movimentos limitados - está sob monitoramento permanente de tornozeleira eletrônica e não pode sair de casa à noite e nos fins de semana, entre outras restrições.

Segundo Celso de Mello, o presidente Trump demonstra ser 'mais um daqueles medíocres e indecorosos'. Para ele, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) devem ser punidos por agir de forma 'insidiosa ou explicitamente contra os superiores interesses do Brasil e do seu povo, conspirando, sem pudor e de modo desonroso'.

"Não se pode minimizar a delicadíssima situação a que se acham presentemente expostos o Brasil e as suas instituições democráticas!", argumenta."Não se trata de mera questão econômico-tarifária, mas, isso sim, de deliberado (e gravíssimo) ataque à democracia brasileira e a suas Instituições, notadamente à Corte Suprema do Brasil, ataque esse perpetrado pelo governo Trump, associado tanto à extrema-direita bolsonarista (e aos 'quislings' seguidores de Bolsonaro) quanto à extrema-direita internacional, em verdadeira e acintosa coordenação com as 'big techs', todos buscando desestruturar o nosso sistema de governo, legitimado pelo modelo de democracia constitucional que o povo de nosso País implantou após 21 anos de ditadura militar", segue o texto de Celso de Mello enviado aos ministros do STF.

"Mais do que uma ofensa sem causa, essa prepotente deliberação governamental americana, apoiada em fundamento destituído de veracidade (mendaz, portanto), ao investir, absurdamente, contra o Supremo Tribunal Federal e os seus íntegros e honrados magistrados, desrespeita, profundamente, o nosso País e a dignidade do povo brasileiro!", acentua Celso de Mello.

Celso de Mello cobra enfaticamente punição aos envolvidos. "Mais do que nunca, e em razão de recentes eventos, entre os quais, o episódio da revogação de vistos, torna-se necessário identificar, expor e punir, nos termos da lei e respeitado o direito ao 'due process of law', os 'quislings' nacionais que, ressentidos, despojados de qualquer dignidade e destituídos de qualquer sentimento patriótico de respeito e apreço por nosso país, agem, insidiosa ou explicitamente, contra os superiores interesses do Brasil e do seu povo, conspirando, sem pudor e de modo desonroso, aqui ou em terras estrangeiras, com o sórdido (e traiçoeiro) objetivo de submeter nossa pátria, os seus valores e tradições de que tanto nos orgulhamos ao domínio de potestades estrangeiras, buscando reduzir o Brasil à condição inferior e degradante de uma simples colônia."

Peço-lhe que receba a minha manifestação de apreço, de respeito pessoal e profissional e de integral solidariedade!"

Ministro aposentado do STF Celso de Mello.