'Bullying de Trump contra o Brasil está saindo pela culatra', diz The Washington Post

O jornal Washington Post, um dos mais relevantes da imprensa dos Estados Unidos, afirmou neste domingo, 20, que o "bullying de Trump contra o Brasil está saindo pela culatra". Segundo o artigo, o anúncio de tarifas de 50% a produtos brasileiros acabou favorecendo a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de ter agravado a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perante a Justiça, em efeitos contrários aos pretendidos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a imposição das taxas às exportações do País.

Desde o início de julho, Trump manifesta desaprovação ao processo em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. A reportagem do Washington Post afirmou que, além de não ter desestimulado os atos da Justiça brasileira contra Bolsonaro, a investida de Trump agravou a situação de seu aliado na Justiça. Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentar um golpe de Estado após as eleições de 2022.