A Gonet, ex-ministro condena aliados de Bolsonaro nos EUA; 'vergonhosa quinta-coluna doméstica

O ex-ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou uma carta de solidariedade ao procurador-geral da República que, a exemplo de oito ministros do Supremo Tribunal Federal, sofreu retaliação do governo Donald Trump com a suspensão do visto americano. Celso de Mello condena o que chama de 'ataques perpetrados por epígonos do bolsonarismo situados no exterior, com apoio de sua vergonhosa quinta-coluna doméstica, promovendo medidas de intimidação contra o Parquet (Ministério Público), com o auxílio de potência estrangeira'. Ele não cita nomes, mas o teor de sua mensagem indica referência a aliados de Bolsonaro nos EUA - dois deles, Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, e o blogueiro Paulo Figueiredo, estariam abastecendo o governo Trump com informações sobre o STF e seus ministros.

Para o ex-ministro da Corte máxima, a medida imposta pela Casa Branca é uma 'visível demonstração de constrangedora ignorância, precisamente por desconhecerem que o Ministério Público e o seu eminente Chefe, o procurador-geral da República, não se curvam a expedientes ilícitos nem se submetem a injunções marginais do Direito'. Celso de Mello também enviou uma carta aos ministros do STF, oito ao todo, sancionados por Trump com a suspensão do visto americano. A mensagem a Gonet segue a mesma linha de argumentos endereçada aos ministros, exceto em alguns pontos. "Já me manifestei diversas vezes sobre a importância fundamental do Ministério Público no contexto institucional brasileiro", escreveu o ex-ministro a Gonet. "Destaquei que regimes autocráticos, governantes ímprobos, cidadãos corruptos e autoridades impregnadas de irresistível vocação destrutiva da própria ordem democrática temem - e temem com razão - um Ministério Público independente e fiel defensor da integridade da Constituição e das leis da República!" Nos últimos dois parágrafos, ele reitera um ponto que abordou na mensagem aos colegas da Corte máxima. "Não se pode minimizar, contudo, a delicadíssima situação a que se acham presentemente expostos o Brasil e as suas instituições democráticas."