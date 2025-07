PF vê incentivo a sanções em troca de anistia; PGR cita 'possibilidade concreta de fuga

A nova investigação da Polícia Federal que resultou nesta sexta-feira, 18, em medidas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apontou que ele incentivou articulações nos Estados Unidos para que Donald Trump impusesse sanções ao governo brasileiro por causa da ação penal do golpe, na qual Bolsonaro é réu. Já a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a imposição de medidas restritivas em razão da "possibilidade concreta de fuga" do ex-presidente.

Os investigadores da PF entenderam que as ações de Bolsonaro tiveram um resultado concreto contra o governo brasileiro, com a imposição do tarifaço de 50% por Trump aos produtos exportados pelo Brasil. Segundo a investigação, o próprio ex-presidente passou a vincular publicamente a revogação dessa medida à aprovação de uma anistia aos acusados de tentativa de golpe.