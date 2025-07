'Moraes não pode fazer nada", diz Eduardo Bolsonaro ao lado de 'chefe dos embaixadores' dos EUA

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou há pouco uma foto na rede social X posando ao lado do "chefe dos embaixadores" dos Estados Unidos.

Sem detalhar nome ou cargo do homem, Eduardo fez referência ao fato de Jair Bolsonaro estar impedido de falar com embaixadores e cita o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.