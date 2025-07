Moraes diz que após alegações finais da PGR na ação contra Eduardo, ameaças a Gonet aumentaran

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) passou a ser envolvida nas discussões sobre sanções por parte dos Estados Unidos depois que apresentou alegações finais contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Segundo Moraes, "a permanente intenção criminosa é tão patente e escancarada que, após a apresentação das alegações finais pela Procuradoria Geral da República na AP 2668, as ameaças ao Chefe do Ministério Público foram significativamente ampliadas, inclusive com pedidos para atuação do governo norte-americano".