Eduardo Bolsonaro reage à operação da PF contra o pai: 'Decidiu fazer do meu pai um refém'

Em resposta a uma publicação do estrategista norte-americano Jason Miller, em que Miller afirma que Moraes “quer todo o crédito pela perseguição política e caça às bruxas contra o presidente Jair Bolsonaro”, Eduardo escreve, em inglês: “O principal violador das leis e das liberdades no Brasil é o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes”.



That's right. The main violator of laws and freedoms in Brazil is Supreme Court Justice Alexandre de Moraes, not necessarily Lula.



Lula supports and contributes to the persecution, but Moraes is out of control for a long time and has already delivered his message: he will…