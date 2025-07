Eduardo agradece Trump por revogar visto de Moraes e diz que há mais por vir

Deputado federal Eduardo Bolsonaro está licenciado e morando nos Estados Unidos / Crédito: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, pela revogação do visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e de outros integrantes do STF, na noite desta sexta-feira, 18. Segundo Eduardo, que se licenciou do mandato para se mudar para os EUA em busca de sanções contra autoridades brasileiras, o governo Trump adotará outras medidas contra Moraes e autoridades brasileiras.

O dispositivo da legislação americana criado em 2016 permite que os Estados Unidos imponham sanções econômicas a acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Ao anunciar a revogação do visto de Moraes, Marco Rubio não apresentou uma lista dos outros atingidos pela decisão. Ele afirmou que Trump deixou claro que responsabilizaria estrangeiro responsáveis por censurar a liberdade de expressão. "A caça às bruxas política do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos", escreveu Rubio.

Nesta sexta-feira, 18, Moraes determinou uma série de novas medidas restritivas contra Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar as redes sociais. A decisão foi posteriormente referendada pela Primeira Turma do STF. O pedido foi feito inicialmente pela Polícia Federal. Ao se manifestar favoravelmente à medida, a Procuradoria-Geral da República citou ameaças feitas justamente por Marco Rubio de aplicar sanções ao Brasil. Como mostrou o Estadão mais cedo, bolsonaristas já esperavam que o governo Trump retaliasse a decisão do STF.

Aliados de Eduardo acreditavam que o deputado já estaria articulando uma resposta junto ao governo americano. Para o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), o filho do ex-presidente não precisa pedir nada. "Cinco declarações públicas do Trump, uma carta ao presidente Bolsonaro ontem. Vocês acham que será necessário pedir alguma coisa?", questionou o líder, acrescentando: "Alexandre de Moraes trucou o presidente Donald Trump". O vereador bolsonarista de São Paulo Adrilles Jorge (União Brasil) afirmou que a decisão de Moraes representa uma "afronta pessoal" do ministro ao presidente americano.